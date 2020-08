Kopfhörer im Test – Sonys neuster Lärmunterdrücker ist sehr gut – und sehr teuer Wer im Homoffice oder unterwegs seine Ruhe möchte, kommt an Noise-Cancelling-Kopfhörern nicht vorbei. Wir haben das neue Topmodell von Sony getestet und mit dem halb so teuren Vorgänger verglichen. Rafael Zeier

WH-1000XM4 und WH-1000XM3: Optisch lassen sich der alte und der neue Sony kaum unterscheiden. Foto: Rafael Zeier

Guter Klang, gute Lärmunterdrückung und ein ausgesprochen ausdauernder Akku – was will man mehr von einem Kopfhörer? Tatsächlich bietet der Sony WH-1000XM3 (ein unsäglicher Name, ich weiss) alles, was ich brauche.