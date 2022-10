Klettern ohne Kopftuch – Hat sich Elnaz Rekabi entschuldigt? Sorge um Iranerin bleibt Nach ihrem Protest an der Asien-Meisterschaften im Klettern soll sich die Iranerin entschuldigt haben. Ob es tatsächlich die Klettermeisterin war, lässt sich nicht überprüfen.

Ein Kletterwettkampf als Revolution: Die Iranerin Elnaz Rekabi traut sich, die Haare offen zu tragen. Video: IWTV via Twitter

Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi hat sich nach ihrem Antreten ohne Kopftuch im Finale der Asienmeisterschaft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul anscheinend entschuldigt. In Farsi berichtende Medien ausserhalb des Iran warnten, sie könne zu einer verfrühten Abreise gezwungen worden sein und im Iran festgenommen werden – was Teheran schnell bestritt. Auf einem Instagram-Account, der Rekabi zugerechnet wird, hiess es am Dienstag: «Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, um euch Sorge zu bereiten.»

In dem Beitrag hiess es, die Sportlerin habe bei dem Wettbewerb unter Zeitdruck gestanden. Sie habe den Hidschab «unabsichtlich» nicht getragen. Aufnahmen von der Veranstaltung in Seoul zeigten sie jedoch entspannt, bevor sie kletterte. Sie gehe im Einklang mit vorherigen Planungen zurück in den Iran, hiess es in dem Beitrag. Ob Rekabi selbst ihn verfasste und wenn ja, unter welchen Umständen, war zunächst unklar. Sicher ist, dass sie sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber dem Klettern mit Kopftuch geäussert hat.

Der persische Dienst der BBC, der umfassende Kontakte in den Iran hat, wenngleich er dort nicht senden darf, zitierte eine ungenannte «informierte Quelle», nach der Vertreter des Iran nach dem Auftritt sowohl Rekabis Handy als auch ihren Pass beschlagnahmten. Nach Angaben der iranischen Botschaft in Südkorea flog die Sportlerin am Dienstagmorgen aus Seoul ab. Die BBC berichtete, ursprünglich sei die Abreise für Mittwoch vorgesehen gewesen, jedoch unerwartet vorverlegt worden. Die regierungskritische News-Website IranWire meldete am Montag, dass Rekabi direkt nach der Ankunft im Iran ins berüchtigte Ewin-Gefängnis in Teheran gebracht werden soll. Die Website zitierte dabei anonyme Quellen.

In der Nacht zum Dienstag strömten zahlreiche Iraner zum Hauptstadtflughafen in Teheran, um Rekabi als neue Heldin der Frauenproteste zu feiern. Doch die Strassen zum Flughafen waren in der Nacht abgeriegelt, nur Personen mit einem gültigen Flugticket erlaubte die Polizei die Weiterfahrt. Diese Angaben wurden von den iranischen Behörden noch nicht bestätigt.

Im Iran gibt es nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei seit Wochen Proteste. Die junge Frau war im vergangenen Monat von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Kopftuch leicht verrutscht war und Haarsträhnen zu sehen waren. Weitere junge Frauen wurden im Laufe der Proteste gewaltsam umgebracht, bei Protesten gab es Dutzende Tote. Das Regime geht mit voller Härte gegen seine Kritikerinnen vor.

Beobachter rechnen mit einem Ausschluss Rekabis aus der Nationalmannschaft und einem Ausreiseverbot. Kritiker fürchten, dass Rekabi festgenommen und eingeschüchtert wurde. Seit Ausbruch der landesweiten Proteste haben bereits mehrere prominente Sportler – unter ihnen auch die ehemaligen Fussballprofis Ali Daei, Ali Karimi und Mehdi Mahdavikia – das System wegen der Unterdrückung der Frauenproteste kritisiert und ihre Solidarität mit den Demonstranten verkündet.

