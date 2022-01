Liveticker: Lauberhorn-Abfahrt – Tippt Experte Bruno Kernen heute wieder richtig?

Das ist Bruno Kernen

Das Lauberhorn und Bruno Kernen – diese Verbindung ist besonders emotional: 1997 stürzt er im Brüggli-S spektakulär, Kernen überdreht es bei der Einfahrt, er wird rückwärts in die Netze geschleudert und von dort in hohem Bogen zurück auf die Piste geworfen. Der Berner Oberländer bleibt zwar unverletzt – aber die Schlüsselstelle wird später nach ihm benannt. 2003 schliesslich feiert er mit dem Sieg in der Lauberhornabfahrt einen seiner grössten Erfolge. Wiederum vier Jahre später verkündet er an selber Stätte seinen Rücktritt.

Kernen ist ein Mann für Grossanlässe: 1997 wird er in Sestriere Abfahrts-Weltmeister, insgesamt viermal steht er auf einem WM-Podest. Hinzu kommt 2006 Bronze in der Olympia-Abfahrt.

Der 49-Jährige ist nach wie vor eng mit dem Skizirkus verbunden. Bis 2019 ist er auch als Kamerafahrer für das Schweizer Fernsehen tätig. Heute arbeitet Kernen als Sales-Manager für ein Pharmaunternehmen.