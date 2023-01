Vortrag in den Eulachhallen – SOS Sinnsuche Was ist der Sinn des Lebens? Und weshalb sind wir alle göttliche Wesen? Am Sonntag versuchte der Kopf der internationalen Organisation «Wissenschaft der Spiritualität» dies vor 1500 Anhängern zu klären. Till Hirsekorn

Hielt bei einem Abstecher in die Eulachhallen ein kurzes Referat: Der indische Guru Sant Rajinder Singh Ji Maharaj. Foto: Esther Bürki

Vor Corona pilgerten jeweils Hunderte von Menschen in die Eulachhallen, wenn die spirituelle indische Lehrerin Amma im Oktober bis in die frühen Morgenstunden Menschen umarmte. Am Sonntag lud nun erstmals Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (76) zu einem Vortrag ein. Anschliessend wurde gemeinsam meditiert.