Kolumne «Tribüne» – Sounds of the Citys Nächste Woche ist Fasnacht. Fasnacht in Winterthur? Dem gebürtigen Innerschweizer zieht sich der Magen zusammen. Karl Lüönd

Alles historisierendes Geschwurbel! In Luzern war Spätwinter die Zeit der Harnischschau: Inspektion des Kriegsgeräts im Hinblick auf die nächste Schlachtsaison. Foto: key

Winterthur am Sonntagvormittag: Die letzten singenden Nachtschwärmer sind zu Hause. Ausnahmsweise übertönen die Glocken der Stadtkirche den Gesang der Blaulichtfahrzeuge. Das Radio spielt Polo Hofer: «Teddybär». Dann kommen die Nachrichten. Da schlafen meine Füsse ein, und ich beginne zu träumen …

Nächste Woche ist Fasnacht. Fasnacht in Winterthur? Dem gebürtigen Innerschweizer zieht sich der Magen zusammen. Er denkt zurück an den Sound von Citys wie Altdorf oder Flüelen. Katzenmusik! Drei Tage und Nächte lang immer die gleiche Melodie: eine Verhöhnung der morgendlichen «Reveille» der französischen Besatzungsmacht! Oder Guggenmusik in Luzern: In den Statuten meiner Clique war vorgeschrieben, dass nur jeder zehnte Aktive das Instrument beherrschen darf, das er spielt.

«Die Reformation, diese mächtige Spassbremse, habe dann den schönen Brauch beendet.»

Und jetzt also Fasnacht in Winterthur! Wikipedia vermeldet erste Berichte darüber «aus dem 15. und 16. Jahrhundert, als bereits Fasnachtsgruppen aus Städten wie Konstanz, Stein am Rhein, Frauenfeld, Rapperswil und Schaffhausen vom Schultheiss und den Räten (?) empfangen und verköstigt wurden.» Die Reformation, diese mächtige Spassbremse, habe dann den schönen Brauch beendet.

Alles historisierendes Geschwurbel! Fasnacht war immer ein Ventil der Volksseele, das keiner Geschichte bedurfte. In Basel wurde sie erfunden, als es noch keine Kühltruhen gab und man die Wintervorräte in grossen Gelagen aufessen musste, ehe sie verdarben. In Luzern war Spätwinter die Zeit der Harnischschau: Inspektion des Kriegsgeräts im Hinblick auf die nächste Schlachtsaison.

In Schwyz haben sie gestaunt, als der junge Schweizer Bundesstaat 1867 eine Wirtschaftsdelegation nach Japan schickte. Darum haben sie aus Jux die «Japanesengesellschaft» gegründet, die seither alle paar Jahre ein zeitkritisches «Japanesenspiel» aufführt. Der Kaiser heisst «Hesonusode», der Finanzminister «Gimmermeh». Wenn die Schwyzer Glück haben, schreibt ihnen ein berühmter Autor das Stück. 1952 war es der grossartige Meinrad Inglin.

Der tiefere Sinn von Fasnacht: Allenthalben haben die Untertanen die Oberhand, genau drei Tage lang. Erlaubter Aufstand! Befristete Anarchie! Seelenhygiene für Hintersässen!

Aus religiös-kalendarischen Gründen findet die Innerschweizer Fasnacht schon am nächsten Montag und Dienstag statt, dann kommt nämlich der Aschermittwoch. Nur für den Fall, dass die langweiligen Winterthurer Protestanten einmal etwas Rechtes erleben wollen …!

