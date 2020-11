Abstimmung in Hettlingen – Souverän will Schwimmbad günstiger sanieren Die Vorlage zur Sanierung des Freibades Hettlingen für 4,1 Millionen Franken ist gescheitert. Die Stimmberechtigten haben die Vorlage mit 770 Nein- zu 641 Ja-Stimmen verworfen. Dagmar Appelt

Die letzte Sanierung des 1963 erbauten Schwimmbads erfolgte 1998. Foto: Heinz Diener

Der Vorschlag des Gemeinderats zur Sanierung des Freibades Hettlingen war der Mehrheit der Abstimmenden offenbar zu kostspielig. 54,6 Prozent der Abstimmenden verwarfen die 4,1-Millionen-Vorlage am Sonntag.

«Mit Niederlagen muss man umgehen können», sagte Gemeindepräsident Bruno Kräuchi (FDP) auf Anfrage. Persönlich führe er das Nein auf die Verunsicherung zurück, welche in der Bevölkerung momentan in Bezug auf die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt herrsche. «Den Unternehmen hätte das Sanierungsprojekt aber gerade in diesen unsicheren Zeiten gutgetan.» Die Ablehnung des Kredits interpretiere er jedoch nicht prinzipiell als Absage an das Freibad, sagte Kräuchi. Der Gemeinderat müsse nun eine neue Auslegeordnung machen. «Das Freibad wird nun nächstes Jahr sicher noch nicht saniert.»