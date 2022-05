Beide brauchen heute einen Sieg

Aufgrund der Siege der direkten Konkurrenten am 34. Spieltag, müssen Basel und GC heute nachziehen. Der FCB liegt im Kampf um Platz 2 nur noch einen Punkt vor YB, das am Dienstag 4:1 gegen St. Gallen gewann. GC ist punktgleich mit dem FC Luzern, der am Mittwoch auswärts Sion 3:1 schlug. Die Grasshoppers könnten bereits mit einem Punkt an Sion vorbeiziehen, so richtig nützen würde im Abstiegskampf aber nur ein Sieg. Der Neunte muss am Ende der Saison in die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League.