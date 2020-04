Sozialhilfe in Corona-Zeiten – Sozialämter warten auf den Ansturm Eine Studie der ZHAW zeigt, dass Sozialhilfeanträge seit dem Corona-Lockdown teils massiv gestiegen sind. In den Gemeinden der Region ist das bis jetzt kaum der Fall. Ines Rütten

Noch werden die Sozialämter der Region nicht mit Anträgen überhäuft. Sie rechnen jedoch mit einem Anstieg in naher Zukunft. Archivfoto: Marc Dahinden

Durch die Schliessung von Geschäften und die Kontaktverbote aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen Einbussen beim Einkommen. Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) besagt, dass in einigen Gemeinden der Deutschschweiz die Anträge an die Sozialhilfe nach dem Lockdown regelrecht explodiert sind. Durchschnittlich haben sich die Anträge in den beiden Märzwochen im Vergleich zur Vorperiode vervierfacht, heisst es. Einige Gemeinden haben sogar 20-mal so viele Anträge.