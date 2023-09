Sozialhilfe in Winterthur – Kosten für Sozialbeiträge sinken um 28 Millionen Franken Die Stadt Winterthur musste im vergangenen Jahr 25 Prozent weniger für Sozialleistungen zahlen. Die Kosten sanken damit um 28,2 Millionen Franken. Grund dafür sind zwei Gesetzesänderungen.

Die Sozialhilfequote in der Stadt Winterthur ist 2022 deutlich gesunken. Foto: Marc Dahinden

Insgesamt 7005 Personen (Vorjahr: 7269) wurden in Winterthur mindestens einmal von der Sozialhilfe unterstützt. Die Sozialhilfequote sei deutlich von 5,5 Prozent (2021) auf 5 Prozent gesunken, teilt die Stadt Winterthur mit. Noch deutlicher sanken die Kosten für individuelle, bedarfsabhängige Sozialleistungen insgesamt: Hier war ein Rückgang von rund 25 Prozent zu verzeichnen, das entspricht 28,2 Millionen Franken – von 114,3 auf 86,1 Millionen Franken.

Allerdings fallen rund 10 Millionen Franken davon einfach an anderer Stelle bei der Stadt an: die Kosten für fremdplatzierte Kinder laufen neu nicht mehr über die Sozialhilfe, sondern unter «Beiträge an Organisationen». Dies wegen des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes.

Stadt spart dank Gesetzesänderung

Ebenfalls grossen Einfluss auf die Kosten hatte die Änderung beim Zusatzleistungsgesetz. Der Kanton übernimmt bei der Finanzierung der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV neu 70 Prozent, bisher waren es 50 Prozent. Das entspricht für die Stadt Winterthur einer Kostenreduktion von rund 15 Millionen Franken.

Ein Kostenanstieg war einzig in der Asylfürsorge zu verzeichnen (plus 2 Millionen Franken). Aufgrund des Kriegs in der Ukraine hatte sich die Zahl der betreuten Fälle mehr als verdreifacht (von 377 auf 1181).

