Mieterknatsch in Winterthur – Sozialhilfebezüger mit Untermieten abgezockt Eine Baufirma vermietet Zimmer an Sozialhilfebezüger zu mutmasslich überrissenen Preisen. Weil sie selbst die Hauptmiete nicht zahlte, drohen acht Bewohner auf der Strasse zu landen. Jonas Keller

Im Haus an der Strittackerstrasse quartierte eine Baufirma acht Untermieter ein. Foto: Marc Dahinden

Pedro Kramer (Name geändert) hat seit Wochen kaum mehr ein Auge zugetan. «In meinem Kopf dreht es nur noch», sagt der 38-Jährige. Der Grund: Der Sozialhilfeempfänger ist mitten in einen Konflikt zwischen dem Hauptmieter und der Besitzerin seines Wohnhauses in Winterthur geraten. In diesem lebt er zusammen mit sieben weiteren Untermietern. Ihnen allen droht nun, dass sie auf der Strasse landen.