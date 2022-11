Bezirksgericht Zürich – Sozialpädagoge vom Vorwurf des Missbrauchs freigesprochen Für den jungen Mann stand die Arbeit mit Kindern auf dem Spiel. Dass er ein zehnjähriges Mädchen über zwei Jahre missbraucht haben soll, liess sich nicht beweisen. Thomas Hasler

Die zweite Abteilung des Bezirksgerichts sprach von einer ganz schwierigen Entscheidung, die sie im Saal 134 zu fällen hatte. Foto: Urs Jaudas

Vor vier Jahren war das damals zehnjährige Mädchen in das Wohnheim in der Stadt Zürich eingetreten. Aus familiären Gründen, die hier nichts zur Sache tun, hatte es fremdplatziert werden müssen. Schnell entwickelte sich ein nahes Verhältnis zum damals 25-jährigen Mann, der im Heim als Praktikant arbeitete. Er, der erst später die Ausbildung zum Sozialpädagogen in Angriff nahm, soll schon früh angefangen haben, das Mädchen am Oberschenkel anzufassen, diesen zu drücken und zu streicheln.