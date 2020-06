Stadtratswahlen in Winterthur – SP-Basis spricht sich für Katrin Cometta aus Nach der Parteileitung hat sich nun auch die Basis der SP Winterthur für Katrin Cometta (GLP) für den frei werdenden Stadtratssitz ausgesprochen.

Katrin Cometta, die GLP-Kandidatin für die Ersatzwahl, darf nun auch auf die Unterstützung der SP-Basis zählen. PD

An einer digitalen und ausserordentlichen Mitgliederversammlung mit rund 50 Teilnehmern beschlossen die Mitglieder der SP Winterthur mit klarem Mehr, die Stadtratskandidatur von Katrin Cometta (GLP) am 23. August zu unterstützen. Dies teilte die Partei in einem Communiqué mit.

Im Vorfeld hatte die SP Winterthur, wie auch die Grünen und die AL, auf eine eigene Kandidatur, verzichtet. Die Geschäftsleitung hatte daraufhin den Antrag zur Unterstützung von Cometta an ihre Mitglieder gestellt.

( SDA/pst )