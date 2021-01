Politik in Winterthur – SP bläst erste Fanfaren vor der Budgetschlacht In drei Wochen berät das Parlament das Budget 2021. Nun prescht die SP mit ersten Vorschlägen vor. Unter anderem fordert sie einen neuen Corona-Notkredit. Till Hirsekorn

Trifft sich am 25. Januar zur Budgetdebatte, dann vermutlich wieder im Rathaussaal: Der Grosse Gemeinderat. Foto: Marc Dahinden.

Die SP hat sich am Montag mit diversen Vorschlägen für die Budgetdebatte in Stellung gebracht, die in drei Wochen beginnt. Zum Beispiel will die SP-Fraktion beantragen, dass die Stadt erneut einen 5-Millionen-Notkredit budgetiert, um bei Corona-bedingten Ausfällen «rasch und wirksam helfen zu können», im Bereich der Pflege und Kinderbetreuung zum Beispiel. Aber auch im lokalen Gewerbe und in der Kulturszene. Dort über Gebühren- und Mieterlasse. «Ein solcher Kredit gehört ins ordentliche Budget», sagt SP-Fraktionspräsident Roland Kappeler. Es gehe um Planbarkeit und Kostenwahrheit.