Politik in Winterthur – SP fordert mehr günstigen Wohnraum – per Initiative Die Stadt Winterthur soll Hauseigentümer und Immobilienbesitzer verpflichten, mehr preisgünstige Wohnungen zu bauen. Genossenschaften will die SP mehr Land abtreten. David Herter

Die Leerwohnungsziffer in Winterthur sei viel zu tief, sagt die SP: «Es herrscht Wohnungsnot.» Foto: Madeleine Schoder

Nie in den vergangenen sechs Jahren standen in Winterthur weniger Wohnungen leer als im vergangenen Sommer. Damals meldete die Stadt, dass die Leerwohnungsziffer erneut gesunken sei. Nur ungefähr eine von 250 Wohnungen stand leer oder zum Verkauf.

«Es herrscht Wohnungsnot in Winterthur», schreibt die SP Winterthur in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das fehlende Angebot an Mietwohnungen in der Stadt treibe die Preise in die Höhe. Dies treffe weite Teile der Bevölkerung, da drei Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner Mieter seien.

SP: Auch Steuerzahler profitieren