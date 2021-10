Reaktionen auf Enthüllungen – SP geht jetzt auf die Anwälte los Wegen der Pandora Papers wollen die Sozialdemokraten das Geldwäschereigesetz verschärfen. Auch international steigt der Druck. Thomas Knellwolf , Bernhard Odehnal

Die SP – hier mit Co-Präsident Cédric Wermuth, Jacqueline Badran, Roger Nordmann und Fabian Molina im Nationalratssaal – will die Geldwäschereibestimmungen auf Anwältinnen und Treuhänder ausdehnen. Foto: Keystone

Das ging schnell. Bereits wenige Stunden nach den Enthüllungen der Pandora Papers haben erste Regierungen Konsequenzen angekündigt. Unter anderem in Spanien, Australien, Indien oder Pakistan. In der Schweiz liessen sich Bundesräte hingegen nicht vernehmen. Der für die Geldwäschereibekämpfung zuständige Finanzminister Ueli Maurer wollte sich nicht äussern.

Abo Pandora Papers Putins Palast, König Abdullahs Luxusvillen – und Schweizer Berater mischen mit Von den Schweizer Parteien reagierte die SP am energischsten. In einer kurzfristig organisierten Online-Medienkonferenz stellte sie eine Kommissionsinitiative vor. «Zahlreiche Schweizer Anwält:innen und Berater:innen helfen Superreichen und Despoten dabei, ihre Gelder vor dem Fiskus zu verstecken und fügen der Bevölkerung dadurch erheblichen Schaden zu», heisst es im Text, der bald eingereicht werden soll. Die Sozialdemokraten fordern, Beraterinnen und Berater konsequent dem Geldwäschereigesetz zu unterstellen.

Nichts von Gesetzesverschärfungen wissen wollen rechte Politikerinnen und Politiker. Der Genfer FDP-Nationalrat Christian Lüscher wehrt sich energisch dagegen. Lüscher hatte vergangenes Jahr im Nationalrat erklärt, dass das bestehende Abwehrdispositiv «perfekt funktioniert». Die Pandora Papers sind für ihn kein Anlass, seine Ansichten zu revidieren. Denn als Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte von Offshoregesellschaften übten Anwältinnen und Anwälte keine eigentliche anwaltliche Tätigkeit aus, so Lüscher: «Das bedeutet, dass für sie das Geldwäschereigesetz gilt und sie nicht durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind.»

Lüschers Zürcher Partei- und Ratskollege Hans-Peter Portmann sieht dies komplett anders. Er spricht sich in einem Interview mit dieser Zeitung für einen griffigeren Kontrollmechanismus aus – womit für Anwälte und Beraterinnen künftige ähnliche Regeln gelten würden wie für Banken. Bei vielen Konstellationen unterstehen Beratungen nicht dem Geldwäschereigesetz.

SVP-Nationalrätin: Schweiz als Vorbild

Keinen Anlass, jetzt zu handeln, sieht Barbara Steinemann. «Die wenigsten Staaten vermögen unsere vorbildliche Regulierungsdichte gegen Geldwäsche vorzuweisen», findet die Zürcher SVP-Nationalrätin. «Wir müssen uns nichts vorwerfen lassen.» Bei den Pandora Papers gehe es letztlich darum, «das erfolgreiche Land Schweiz zu schädigen, unsere Tiefsteuerpolitik in ein schlechtes Licht zu stellen».

Matrjoschka-Puppen baden im Geld. So illustriert das kroatische Portal «Oštro» die Enthüllungen über geheime russische Investments an der Adriaküste. Die Belege dazu kommen aus den Pandora Papers. Foto: Screenshot «Oštro»

In vielen anderen Ländern stehen Banken, Treuhänder, Anwaltskanzleien und mutmassliche Geldwäscherinnen allerdings schon am Tag eins nach Erscheinen der Pandora Papers in der Kritik – auch von den Machthabenden. So versprach Pakistans Premier Imran Khan via Twitter, dass seine Regierung «Massnahmen ergreifen wird», sollte sich bei in den Pandora Papers genannten Personen ein Fehlverhalten herausstellen.

Der ehemalige Cricketspieler Khan war 2017 zum Regierungschef aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger Nawaz Sharif wegen Offshoreenthüllungen in den Panama Papers hatte zurücktreten müssen. Khan selbst wird in den Pandora Papers nicht genannt, allerdings tauchen unter den rund 700 pakistanischen Besitzern von Offshorefirmen auch zwei seiner Minister auf.

Forderungen nach Rücktritt

In Tschechien geht Andrej Babiš wenige Tage vor den Parlamentswahlen in die Gegenoffensive: Die Anschuldigung, dass er französische Luxusimmobilien über Offshorefirmen gekauft habe, sollte nur dazu dienen, «mich zu verletzen und die Wahlen zu beeinflussen», twitterte der Premierminister. Und: «Ich habe nie etwas Ungesetzliches oder Falsches getan.» Der tschechischen Opposition ist das nicht genug: Sie fordert von Babiš Beweise für seine Unschuld. Andernfalls müsse er sich sofort aus der Politik zurückziehen.

