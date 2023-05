Gemeinde Zell – SP-Gemeinderätin tritt vorzeitig zurück Bauvorsteherin Patricia Heuberger tritt per Ende Jahr aus dem Gemeinderat Zell zurück. Roger Meier

Die Gemeinde Zell muss den Gemeinderat bis Ende Jahr neu besetzen. Patricia Heuberger ist vorzeitig zurückgetreten. Symbolfoto: Madeleine Schoder

Patricia Heuberger (SP) tritt per Ende Jahr «aus beruflichen Gründen» aus dem Gemeinderat Zell zurück. Dies schreibt der Rat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht. Heuberger wurde 2018 in den Gemeinderat gewählt und leitet das Ressort Planung und Bau. Sie wohnt in Rikon, ist Geografin und arbeitet an der ETH Zürich.

Der Gemeinderat sucht für die laufende Amtsdauer 2022 bis 2026 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Entsprechende Wahlvorschläge können vom 9. Juni bis zum 19. Juli in der Gemeinderatskanzlei abgegeben werden. Sollten sich mehrere Personen zur Wahl stellen, entscheiden die Stimmberechtigten am 19. November an der Urne über Heubergers Nachfolge.

