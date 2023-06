Sie haben uns geschrieben, dass das Gemeinderatsmandat für Ihren beruflichen Aufstieg wichtig gewesen sei. Wie meinen Sie das?

Ich übernehme bei der ZHAW School of Engineering eine Führungsfunktion und werde dort Leiterin des Bereichs Internationale Beziehungen. Im Bewerbungsprozess war entscheidend, dass ich bereits Führungserfahrung und Auftrittskompetenz mitbringe. Hinzu kommt die Erfahrung, grössere Geschäfte zu managen. All diese Kompetenzen konnte ich mir als Gemeinderätin in Zell aneignen. Darauf will ich hinweisen, um andere zu ermutigen. Denn häufig hört man, dass Behördenarbeit vor allem mühsam sei und viel Arbeit bedeute. Weniger thematisiert wird hingegen, dass man dabei sehr viel lernen kann, was einen auch beruflich weiterbringen kann.