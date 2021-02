Abstimmung in Winterthur – SP ist pro «Eichwaldhof» Die SP Winterthur hat zum privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» die Ja-Parole beschlossen. Till Hirsekorn

Eichwaldhof Foto: LAB

Am 7. März wird über den privaten Gestaltungsplan zur neuen Siedlung «Eichwaldhof» abgestimmt. Die SP hat an ihrer virtuellen Versammlung am Dienstag die Ja-Parole beschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Siedlung sei ökologisch und energetisch hochwertig. Eine direkter Anschluss an die Frauenfelderstrasse sei beim Kanton nicht bewilligungsfähig. Immerhin würden so weniger Parkplätze gebaut als in der Regelbauweise. Die dichte, qualitativ hochstehende und durchmischte Überbauung im mittleren und tiefen Preissegment führe zu einer klaren Aufwertung des gesamten Gebietes am Stadtrand.