Wahlen in Winterthur – SP legt Budget offen: 40’000 Franken pro Stadträtin und Stadtrat Die SP Winterthur will die Herkunft von Spenden über 5000 Franken künftig angeben. Anonyme Spenden will die Partei nicht mehr akzeptieren. David Herter Elisabetta Antonelli UPDATE FOLGT

Die SP Bezirk Winterthur will öffentlich machen, wer ihr Geld für Abstimmungs- und Wahlkampagnen spendet. Foto: Heinz Diener

Die SP Bezirk Winterthur hat beschlossen, ihre Finanzen künftig offenzulegen. Dies teilte die Partei am Mittwoch mit. Anonyme Spenden will die SP nicht mehr akzeptieren. Die Namen von Spenderinnen und Spendern, die mehr als 5000 Franken geben, sollen gegenüber der Öffentlichkeit angegeben werden. Spenden zwischen 1000 und 4999 Franken will die Partei auflisten, ohne die Herkunft anzugeben. Kleinere Beiträge werden als Summe aufgeführt.

An diese neuen Regeln müssten sich alle Kandidierenden für den Stadtrat und das Stadtparlament halten, schreibt die SP Bezirk Winterthur. Ebenso gelten die Regeln neu für städtische Abstimmungskampagnen. Die Spendenbeiträge und Spender sollen in der Jahresrechnung aufgeführt werden.