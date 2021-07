Vorwürfe der «Vetternwirtschaft» in Zürich – SP-Schulpräsident angelt sich Chefposten und kassiert Abfindung Roberto Rodriguez wird Schulleiter im eigenen Schulkreis. Gewählt hat ihn die Behörde, die er selber präsidiert. Dazu bekommt er 650’000 Franken Abgangsentschädigung. Daniel Schneebeli

Die Schule Falletsche in Leimbach gilt in Zürich als eine der schwierigsten Schulen überhaupt. Viele Flüchtlinge, viele kinderreiche Familien an der Armutsgrenze, Neubauquartiere mit Dutzenden von neuen Familien.

In der Sekundarschule Falletsche waren die Spannungen in den vergangenen Jahren und Monaten stetig gestiegen. Der Schulleiter wurde krank, und unter den Lehrerinnen und Lehrern setzte ein Massenexodus ein.

Nun ist die Schule eine Woche vor den Sommerferien wieder in heller Aufregung. Grund: Die Kreisschulpflege Uto hat am 8. Juli bekannt gegeben, wen sie als neuen Schulleiter für die Sekundarschule ausgewählt hat. Es ist Roberto Rodriguez, der noch immer amtierende Präsident der Kreisschulbehörde. Und was Recherchen dieser Zeitung ergeben hat – die Pflege nicht kommuniziert hat: Rodriguez wird auch noch mit über einer halben Million Franken entschädigt, weil er seinen gut bezahlten Präsidentenjob aufgegeben hat.

