Null CO₂ bis 2030 – SP und Juso eröffnen Kampf fürs Klima in Opfikon und Kloten Bis 2030 soll in den beiden Glattal-Städten der CO₂-Ausstoss auf netto null sinken. Das fordern SP und Juso mittels Initiative. Dieses Begehren ist in der Schweiz bisher einzigartig. Manuel Navarro

Sie wollen, dass es vorwärtsgeht mit dem Klimaschutz: Max Töpfer und Qëndresa Hoxha-Sadriu haben am Donnerstag offiziell den Abstimmungskampf für die Klimainitiative lanciert. Foto: Francisco Carrascosa

«Unser Planet brennt» – mit diesen deutlichen Worten eröffnete am Donnerstag der Klotener Gemeinderat Max Töpfer an einer Medienkonferenz den Abstimmungskampf um die Klimainitiative. «Zuerst die verheerenden Unwetter und Hochwassersituationen bei uns in der Schweiz und in Deutschland, dann die Feuerkatastrophen in Südosteuropa. Sie alle haben für Mensch und Umwelt unsägliches Leid gebracht.» Für dieses Leid gebe es eine gemeinsame Ursache: die Klimakrise.

Töpfer, der zusammen mit der Opfiker Kantonsrätin Qëndresa Hoxha-Sadriu das Initiativkomitee präsidiert, machte damit direkt klar, wie dringend die SP und die Juso Handlungsbedarf sehen. Entsprechend deutlich die Forderung der Initiativen, welche mit dem identischen Text sowohl in Opfikon als auch in Kloten am 26. September zur Abstimmung kommen. Die Initiative sieht vor, dass in Kloten und Opfikon Massnahmen ergriffen werden, um die Treibhausgasemissionen pro Einwohnerin und Einwohner bis 2030 auf netto null zu senken. Damit sind nicht nur städtische Gebäude und Betriebe gemeint, sondern auch der CO₂-Ausstoss der Bewohnenden.