Wirtschaftspaket im Zürcher Kantonsrat – SP verhilft bürgerlichem Corona-Vorstoss zum Erfolg Wirtschaft stimulieren, Konsum fördern, Bürokratie abbauen – das alles soll der Regierungsrat umsetzen. Papiertiger und verlogen, kritisieren GLP und linke Parteien – ausser der SP. Pascal Unternährer

Soll den Konsum ankurbeln: Das Nachholen von abgesagten Sonntagsverkäufen in Zürich (im Bild der 29. November 2020). Foto: Urs Jaudas

Marcel Suter (SVP) und Thomas Vogel (FDP) haben viele Ideen, wie man in diesen schwierigen Zeiten den wirtschaftlichen Aufschwung herbeiführen könnte: Sonntagsverkäufe nachholen, Ladenöffnungszeiten verlängern, Gebühren senken, Erleichterungen für die Gastronomie und Hotellerie, Tourismus und Detailhandel fördern und noch vieles mehr. Das alles packten sie in einen Vorstoss und gaben ihm das Motto «Gastro-Sommer/-Herbst 2021». Adressat: der Regierungsrat. Vermerk: dringlich.

«Es braucht Nägel mit Köpfen – und Tempo», doppelte Vogel am Montag im Kantonsrat nach. Auch erwähnte er weitere Steuersenkungen für die Unternehmen, Massnahmen für die Kultur, weniger Bürokratie und Hilfe für die Kinderbetreuung. Suter räumte ein, dass in seiner Partei nicht alle begeistert seien von mehr Sonntagsverkäufen, doch in der Nach-Corona-Zeit müsse etwas gehen. Deshalb das Massnahmenpaket, das die Mitte «gern unterstützt», wie Ruth Ackermann sagte. «Auch wenn wir vom Umfang überrascht sind.» Der Preis für dieses Paket wurde nicht genannt.