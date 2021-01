Hohe Übersterblichkeit – SP will Corona-Tragödie untersuchen In der Schweiz sterben überdurchschnittlich viele Menschen an Covid-19. Die Gründe dafür sollen im stark betroffenen St. Gallen aufgearbeitet werden. Thomas Knellwolf

Bundesrat Alain Berset und der kantonale Gesundheitsdirektor Bruno Damann (mit Maske des FC St. Gallen) lassen sich am 12. Oktober das St. Galler Zentrum für Labormedizin erklären. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eine vertiefte politische Aufarbeitung der Corona-Krise in der Schweiz hat es bislang nicht gegeben. Aber dies soll sich ändern – zumindest im von der zweiten Welle besonders betroffenen Osten des Landes. Die St. Galler Sozialdemokraten verlangen, dass die Pandemie-Politik ihres Kantons aufgearbeitet wird.

St. Gallen hat in einer Auswertung der schweizerischen Übersterblichkeitsdaten durch das Tamedia-Recherchedesk besonders schlecht abgeschnitten. Dort starben Ende 2020 fast doppelt so viele ältere Menschen wie in den Vergleichsperioden der Vorjahre.