Dritte gescheiterte Landung – SpaceX-Rakete explodiert nach Landung Ein unbemannter Prototyp einer neuen Rakete ist Minuten nach der zunächst erfolgreichen Landung im US-Staat Texas explodiert.

Soll einst Menschen auf den Mars bringen: Die Rakete SN-10 beim Start. (3. März 2021) AFP/Jose Romero/SpaceX Beim jüngsten Testflug kommt es jedoch nach der Landung zu einer Explosion. AFP/SpaceX Zunächst sieht es nach einer erfolgreichen Landung aus. AFP/SpaceX 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Bereits zum dritten Mal in Folge scheiterte eine Landung der SpaceX-Starship-Rakete.

Die SN-10 landet zuerst scheinbar erfolgreich.

Doch Minuten später explodiert die Rakete.

Minuten nach seiner Landung im US-Bundesstaat Texas ist ein unbemannter Prototyp einer neuen Rakete des Unternehmens SpaceX explodiert. In einer Videoübertragung des Unternehmens war am Mittwoch zu sehen, wie Flammen aus der Rakete SN-10 schlugen, nachdem sie nach einem Testflug zunächst erfolgreich aufgesetzt war. Es ist bereits die dritte gescheiterte Landung der Starship-Rakete in Folge.

Das Unternehmen gab zunächst keine Erklärung zu dem Fehlschlag ab. Anfang Februar war das Vorgängermodell SN-9 bei der Landung in Flammen aufgegangen. SpaceX-Gründer Elon Musk hofft, dass die Rakete eines Tages Menschen und Fracht auf den Mars befördern kann. Mit der Rakete Falcon-9 hat sich das Unternehmen bereits in der Raumfahrt etabliert und im vergangenen November eine erste bemannte Mission zur Internationalen Raumstation ISS geschickt.

AFP/chk