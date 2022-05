Gastrokolumne «Angerichtet» – Spanische Gemächlichkeit am Rande der Altstadt Von gemischten Oliven bis Crema catalana: Das De Tapas lädt zum Verweilen und zum Durchprobieren der spanischen Häppchen ein. Jonas Keller

Ziegenkäse mit Zwiebelconfit: Eine bestechende Kombination, wenn auch nicht ganz einfach zu essen. Foto: Jonas Keller

Als Langsamesser hat man es nicht immer leicht. Der Druck, ein sozialverträgliches Esstempo anzuschlagen, begleitet einen durchs Leben. Zum Glück gibt es die Spanier. Sie wissen: Die ideale Mahlzeit besteht aus kleinen Häppchen, verteilt über Stunden.

Ein bisschen Spanien findet sich in Winterthur an der Tösstalstrasse, wo 2019 das De Tapas aufmachte. Wir setzen uns, südländischen Temperaturen sei Dank, an einen der Aussentische und starten mit einem Schüsselchen gemischter Oliven (6 Franken), bevor es mit der Tortilla de Patatas (8 Franken) richtig losgeht. Diese ist zwar etwas trocken, erfreut aber mit kräftiger Würze und Zwiebelnoten.

Es folgen zwei knusprige Brötchen (je 6 Franken): Montadito de Salmon ist mit Lachs auf Joghurt äusserst erfrischend, der Trüffelhonig gibt eine einmalige Note. Auch Montadito de Queso mit mildem Ziegenkäse und süssem Zwiebelconfit ist eine harmonische Kombination – nur mit dem Öl hätte man etwas sparsamer umgehen können. Der mineralisch-frische Pinot blanc aus Deutschland (8 Franken pro Glas) passt zur Leichte der Speisen.

Mit Tapas gegen die Trunkenheit? Infos einblenden Wann genau die spanische Häppchen-Tradition entstanden ist, ist nicht klar. Eine geläufige Erklärung ist, dass König Felipe III. zu Beginn des 17. Jahrhunderts den allgemeinen Alkoholpegel etwas senken wollte. Der Theorie zufolge verbot er es deshalb, Alkohol ohne Essen zu servieren – und erfand damit die Tapas-Kultur. Eine zweite Theorie besagt, dass König Alfonso XIII. bei einem Barbesuch ein Glas Wein bekam, das zum Schutz vor Regen und Insekten mit einer Scheibe Schinken abgedeckt war («tapar» ist spanisch für «abdecken»). Künftig verlangte der König seine Getränke immer mit essbarer Abdeckung, worauf sich der Brauch verbreitete. Auch die dritte Theorie kommt nicht ohne König aus: Dieses Mal soll es König Alfonso X. gewesen sein, der am Ursprung der Tapas stand. Als er einst krank war, soll ihm sein Arzt Wein und kleine Zwischenmahlzeiten verschrieben haben. Anscheinend erfolgreich, denn nach seiner Genesung ordnete er der Theorie zufolge an, dass alle Gaststätten ihren Wein mit solchen Häppchen zu begleiten hätten. Auch wenn der Ursprung der Tapas im Dunkeln liegt, ist für die Spanier also eines zumindest klar: Eine solch geniale Idee kann nur von einem König kommen. (jok)

Unser Appetit ist nun definitiv geweckt, also auf zu grösseren Taten – oder eher: Platten. Die Combo iberico mit drei Sorten Aufschnitt (11 Franken) gefällt in unterschiedlichem Masse: Die Lomo-Wurst ist uns zu mild im Geschmack, von der traditionellen würzigen Marinade ist wenig zu schmecken. Die Salchichón vom Iberischen Olivenschwein hingegen begeistert mit einem pfeffrigen Abgang.

Hummus und dazu eine iberische Wurstplatte – wer beim Essen Abwechslung mag, ist mit Tapas gut bedient. Foto: Jonas Keller

Etwas zu mild kommt auch der hausgemachte Hummus (9 Franken) daher: Zwar ist er schön cremig, mehr Pep hätte ihm aber gutgetan. Kräftig dafür der Quesito fresco de Cabra (8 Franken): Der Ziegenfrischkäse mit Oregano, Meersalz und Olivenöl ist sauer, salzig und würzig zugleich und zerschmilzt schön sanft im Mund.

Zum Abschluss gönnen wir uns eine Crema catalana (7 Franken). Mit abwechselnden Vanille-, Zimt- und Orangennoten ist jeder Biss eine Überraschung. Leicht und frisch, ist sie das perfekte Ende für unseren Essensmarathon. Als wir gehen, dunkelt der Himmel über der Altstadt bereits ein, doch das Lokal füllt sich gerade erst richtig. Das spanische Zeitgefühl scheint auch die Gäste ergriffen zu haben.

Jeder Biss der Crema catalana bietet eine neue Geschmacksnote. Foto: Jonas Keller

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.