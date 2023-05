Hey Mama, vorhin habe ich vor meiner Zimmertür zwei christliche Missionar:innen angetroffen. Ich habe viel von dir gelernt, aber wie ich damit umgehen soll, wenn plötzlich Fremde in meiner WG stehen, hast du mir nie beigebracht, wie auch – in meiner Kindheit gab es keine Fremden, in unserer Gemeinde haben sich alle gekannt. Jetzt lebe ich mit zehn Menschen zusammen, da passiert es schon mal, dass Leute im Haus sind, die ich nicht kenne. Die Gottesboten von heute früh waren zu zweit: Ein Bilderbuchengel, weiss, mit langem blonden Haar und Babyaugen, dahinter sein Bodyguard. Als ich sie verwirrt fragte, wer sie seien, erklärte mir der Engel, dass sie eine Vision gehabt hätten und einem Mann von der Strasse hier rein gefolgt seien und ob sie bitte für die Leute in diesem Haus beten dürften?