Kolumne Lomo – Sparen Wann lohnt es sich, das schönste Hemd im Schrank mal auszutragen? Immer wieder findet der «Landbote-Kolumnist einen Grund, der dagegen spricht. Johannes Binotto

Gibt es Essen mit Tomatensauce? Fleisch mit dunkler Marinade? Wird dazu Wein serviert? Dann bleibt das Hemd im Schrank. Fotoarchiv: Stefan Anderegg

Das schönste Hemd in meinem Schrank hab ich noch nie getragen, und dabei hängt es schon sechs Jahre dort. Als ich es kaufte, war es in einer Preislage zu Hause, in der ich mich normalerweise nicht bewege. Und trotzdem lockte es mich so unwiderstehlich im Laden, war so ganz genau das, was ich mir immer schon mal gewünscht habe, und noch dazu das letzte Stück, grad so, als hätte es nur auf mich gewartet, dass ich dann trotzdem nicht anders konnte, als es zu kaufen. Aber, so überlegte ich mir bereits, als ich ganz zufrieden aus dem Laden trat, dieses Hemd würde ich für ganz besondere Anlässe aufsparen, damit es sich auch wirklich lohnt.

Seither frage ich mich alle zwei Wochen: Ist das jetzt ein genug besonderer Anlass? Hab ich eine Einladung zum Essen, dann kommt schon präventiv meine Sorge, dass ich mich bekleckern könnte. Ich hab dazu nämlich leider einen Hang – fragen Sie nur meine Familie. Könnte ich mit italienischer Tomatensauce, mit dunkler Marinade, mit Wein zu tun bekommen? Und da mindestens eine der Möglichkeiten ohnehin immer zutrifft und das Risiko, mir einen hartnäckigen Fleck einzuhandeln, demnach durchaus gegeben ist, wandert das Hemd wieder zurück in den Schrank.

Es müsste also ein besonderer Anlass sein, an dem man nichts trinkt und isst. Aber alles, was lange dauert, hat irgendwann ohnehin auch mit Essen und Trinken zu tun. Selbst bei einem Konzert gibts in der Pause noch ein Gläschen. Also zwei Hemden einpacken? Das teure zum Ins-Restaurant-rein-und-Rausgehen und das andere für während man isst? Sich in der Konzertpause eine Apéro-Schürze überwerfen? Nein, besser nichts riskieren, lieber das Hemd sparen für eine bessere Gelegenheit.

Und so kommt es dann, dass man seit sechs Jahren ein Hemd im Schrank und doch nie getragen hat. Wenn ich drüber nachdenke, tippe ich mir selber an die Stirn. Doch mir will scheinen, dass sich in meinem Verhalten auch die grundsätzliche Absurdität des Sparens zeigt, nämlich so lange den Genuss aufzuschieben, bis es keinen Grund zum Geniessen mehr gibt. Irgendwann wird mir das Hemd nicht mehr passen, wird in der Kleidersammlung landen, ohne je getragen worden zu sein. Ja, so dumm ist Sparen.

Stattdessen täten wir besser daran, etwas mehr das Jetzt zu geniessen und uns damit abzufinden: Wo gelebt wird, gibts immer Flecken.

