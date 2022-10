Kolumne Lomo – Sparpotenzial Die mögliche Strommangellage hat auch Vorteile, findet der «Landbote»-Kolumnist. Allenfalls könnte man ja auch – aber lesen Sie selbst. Johannes Binotto

Das Stromsparen bietet auch über das Offensichtliche – eben das Stromsparen – hinaus Vorteile. Foto: Adrian Moser

Letzthin ist meine Frau im Bus fast in der sich schliessenden Tür stecken geblieben. Sogar zweimal. Auf dem Hin- und auch auf dem Rückweg. Ob die Busbetriebe wohl die Tür-offen-lassen-Dauer still und heimlich verkürzt haben? Und warum wohl?

Ob es sich dabei um eine Stromsparmassnahme handeln könnte, haben wir uns daraufhin am Mittagstisch gefragt. Zwar ist uns unklar geblieben, inwiefern eine schneller sich schliessende Bustür beim Stromsparen helfen könnte, aber darüber wüsste wohl das technische Personal Genaueres.

Nicht, dass Sie mir jetzt wütende Leserbriefe schreiben und meinen, ich würde hier gegen den Stromsparappell des Bundes Stimmung machen. Ganz im Gegenteil: Ich finde das Stromsparen auch unabhängig von möglichen Mangellagen sinnvoll. Vor allem aber möchte ich darauf hinweisen, dass das Stromsparen auch sonst noch entschiedene Vorteile birgt.

So hat man nun nämlich auch für vormals verwirrende Fragen, wie eben die nach dem merkwürdigen Verhalten der Bustür, immer eine bequeme Antwort. Irgendwas läuft nicht wie geplant – erklären Sie es sich mit Stromsparen. Ich benutze das aktuell auch für all die unbeantworteten E-Mails.

Statt mir wie früher aufwendige Ausreden auszudenken über Mailserver, die angeblich gestreikt hätten oder meinen Computer, der nicht habe starten wollte, sage ich heute ganz einfach, ich würde bewusst keine Mails schreiben, um Strom zu sparen. Auch bleib ich den ganzen Tag im warmen Bett liegen, dann muss ich das Zimmer weniger heizen, Kleider muss ich auch keine waschen und nutze auch meine Finken nicht ab.

Vielleicht könnte ich aber sogar noch etwas mehr leisten in meinem Effort, Ressourcen zu sparen. So überlege ich mir künftig auch in meiner Kolumne gar nicht mehr ganze Sätze. Sondern nur noch so viel zu tippen, wie es. Mit den eingesparten Worten, spare ich auch Speicherplatz auf meinem. Und auch die Tastatur wird dadurch weniger stark.

Sogr in den Wrtrn slbst könnte man whl so Mnches einsprn, wnn mn enfach enzlne Bchstbn weglsst. Schlisslch könnn Sie j dise Klmne sogr jtzt nch versthn, obwhl ich ca. 35 Prznt wengr Bchstbn verbrche als nrml. Wer wess, wnn es so weitrght knn ich mne Txte bld gnz ohn Bchstbn schrbn. Zmlch bndrcknd.

