Dialog mit der Bevölkerung – «Speeddating» mit der Regierungspräsidentin am Rhein Wer Jacqueline Fehr unter vier Augen ein Anliegen mitteilen will, hat dazu Gelegenheit am Samstag in Feuerthalen. Und es gibt sieben weitere Gesprächspartner. Markus Brupbacher

Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr kommt am Samstag nach Feuerthalen, um sich mit der Bevölkerung auszutauschen. Foto: Dominique Meienberg

Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) tourt in ihrem Präsidialjahr 2021/22 mit dem Anlass «Speeddating» durch den Kanton Zürich. Unter dem «kecken Namen», wie Fehr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt, besucht sie sechs Gemeinden, um «mit der Bevölkerung in einen Dialog» zu treten. Am Anlass vom 10. Juli in Rümlang nahm allerdings bloss eine Handvoll Personen teil.

Am kommenden Samstag, 28. August, macht die Regierungspräsidentin halt in Feuerthalen, die mit rund 3700 Einwohnerinnen und Einwohnern bevölkerungsreichste Gemeinde im Zürcher Weinland. Der Anlass findet auf der Freizeitanlage Rheinwiese im Ortsteil Langwiesen statt zwischen 10 bis maximal 14.30 Uhr. Danach gibt es einen Apéro. Um 9.45 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Jürg Grau die Anwesenden. Laut Medienmitteilung sind alle Feuerthalerinnen und Feuerthaler eingeladen sowie die Einwohner «der Nachbargemeinden». Weitere «Speeddating»-Anlässe finden in Hüntwangen (4.9.), Elgg (11.9.) und Affoltern (25.9.) statt.