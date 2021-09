Tempomessung in Adlikon – Speedy-Messgerät verschwunden – und wieder aufgetaucht Im Adliker Ortsteil Niederwil hat eine unzufriedene Person ein Tempomessgerät entfernt. Inzwischen ist der «Speedy» wieder da. Markus Brupbacher

Das Messgerät zeigt den Verkehrsteilnehmern an, wie schnell sie unterwegs sind. Symbolfoto: Ruedi Bärtschi

Der Inforadar, im Volksmund auch «Speedy» genannt, meint es eigentlich gut mit den Autofahrerinnen und -fahrern. Der Radar zeigt ihnen die Fahrgeschwindigkeit an mit dem Ziel, das Tempo bei einer Überschreitung zu drosseln. Eine Busse hat die Messung keine zur Folge. Gleichsam als Belohnung zeigen manche Geräte ein Smiley an – oder als «Bestrafung» den Frowny, also das «Lätschgesicht».

Umso überraschender ist es, dass im Adliker Weiler Niederwil ein Speedy-Gerät kürzlich verschwunden ist. «Leider wurde das Messgerät von Dritten entfernt», heisst es in der aktuellen «Dorfpost», dem Mitteilungsblatt von Adlikon. Der Gemeinderat liess es Mitte Juli installieren, um die Verkehrssicherheit in Niederwil zu überprüfen. So soll das Gerät «wichtige Informationen liefern, welche den weiteren Abklärungen» dienen. Der Gemeinderat bedaure diese Handlung – also die Entfernung von Speedy.