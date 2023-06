Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Speicher, Pfarrhaus, Mehrfamilienhaus Ein Turm der Herren von Oberwinterthur war das Hohlandhaus nie. Einst wohnte aber ein Soldat darin, der in fremden Diensten stand. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Hohlandhaus in Oberwinterthur, um 1900. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Das Hohlandhaus bildet zusammen mit der Kirche das historische Zentrum von Oberwinterthur. Das burgähnliche Haus thront an markanter Lage am Südhang des Kirchenhügels auf dem Gelände des ehemaligen römischen Kastells.

Lange Zeit wurde vermutet, dass es sich beim Kernbau aus dem 12. Jahrhundert um den Sitz der Herren von Oberwinterthur gehandelt hat. Während der Renovation des Gebäudes in den Jahren 1985/86 stellte sich jedoch heraus, dass der Kernbau kein mittelalterlicher Wohnturm, sondern viel wahrscheinlicher ein massiver mehrgeschossiger Speicherbau gewesen war. Aus Stein und mit genügend Abstand zum Dorf konnten die Dorfbewohner darin ihre Vorräte geschützt vor Feuer und Diebstählen sicher aufbewahren.

Im 14. Jahrhundert wurde der Kernbau um einen Wohnbau erweitert und war dann der Verwaltungssitz des Klosters Petershausen bei Konstanz. Nach der Reformation wurde das Haus umgebaut und ging in den Besitz der Stadt Zürich über. Bis 1754 war es das Pfarrhaus des reformierten Pfarrers, danach wurde es als Bauernhof genutzt. Im 18. Jahrhundert gehörte das Haus einem Söldner, der zuvor in holländischen Kriegsdiensten war. So war es zeitweise auch unter dem Namen «Hollandhaus» bekannt.

Im Zuge der Wohnungsnot im 19. Jahrhundert wurde es 1898 in ein Mehrfamilienhaus umfunktioniert. 1918 erwarb die Gemeinde Oberwinterthur das Haus und 1922 ging es mit der Eingemeindung an die Stadt Winterthur über.

