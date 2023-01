Dominik Paris

Der Südtiroler ist noch nicht wunschgemäss in Form gekommen in dieser Saison. Doch Kitzbühel ist seine Strecke, hier stand er schon fünfmal auf dem Podest, dreimal hat er die Abfahrt gewonnen. Nun aber kommt auch er nicht an Hintermann vorbei – und das ganz knapp. 8 Hundertstel Rückstand hat Paris, Hintermann schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

Lesen Sie hier unser Interview mit dem Rocker des Skizirkus.