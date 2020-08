Auto aufs Dach gedreht – Spektakulärer Unfall am Lindspitz

in Winterthur Am Samstagmorgen kam es am Lindspitz zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eines landete auf dem Dach,

die Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Am Mittag sind nur noch die Markierungen zu sehen, die Unfallstelle ist wieder normal befahrbar. roh

Zwei Totalschäden, ein Auto auf dem Dach und Verkehrschaos am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr am Lindspitz in Winterthur. Das Gute: Niemand wurde schwer verletzt. Nur eine Beifahrerin musste mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur fuhr ein Autofahrer auf der Schaffhauserstrasse Richtung Rosenberg. Beim Lindspitz wollte er links in die Bachtelstrasse abbiegen, dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, das vom Rosenberg kam. Das Auto, das stadteinwärts unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen und knallte in die rechte Seite des abbiegenden Wagens. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach landete.

Warum es zum Unfall kam, klärt die Stadtpolizei nun ab. Eigentlich ist die Kreuzung Bachtelstrasse/Schaffhauserstrasse durch eine Lichtsignalanlage gesichert. Diese werde nun ausgewertet, sagt ein Sprecher der Stapo auf Anfrage.

gvb