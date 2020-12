Harmonium in Stammheim – Spendenziel erreicht Für ein aus der Mode gekommenes Instrument sammelte der Orgelverein Zürcher Weinland Geld. Auch dank einer Grossspende aus Winterthur kann die Revision nun bezahlt werden. Gabriele Spiller

Das Hofberg-Harmonium kann nun auf das Baujahr 1910 geschätzt werden. Foto: Walter Knöpfel

Mit gutem Gewissen kann Walter Knöpfel jetzt auf dem geretteten Hofberg-Harmonium des Orgelvereins Zürcher Weinland spielen: Die bereits im Vertrauen auf eine einst bezahlte Rechnung ausgeführte Generalüberholung ist finanziert. Insgesamt 2800 Franken kamen zusammen – laut Knöpfel insbesondere nach einem Artikel des «Landboten» vor einem Monat.

«Auch eine Sponsorin aus Winterthur rief mich an und überwies eine namhafte Summe», sagt der Organist. «Sie hatte davon gelesen und fand, es gebe so viele Orte, wo man nicht wisse, was mit dem gespendeten Geld gemacht werde, da gebe sie es gerne für das Instrument.»