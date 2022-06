Neue Häuser in Elsau – Spezielle Überbauung für Grundstück am Hang geplant In Elsau sollen auf der Parzelle Rain dereinst fünf Gebäude am Hang erstellt werden. Die Bevölkerung hat den Grobplänen zugestimmt. Nicole Döbeli

Fünf Gebäude mit zehn Wohneinheiten könnten dereinst in Räterschen gebaut werden. Visualisierung: Dahinden Heim Partner Architekten AG

Heute grasen auf dem Landspickel Rain in Räterschen Pferde und Lamas. Das soll auch noch einige Jahre so bleiben, wie Bruno Schalch an der Elsauer Gemeindeversammlung sagte. Er nahm als Vertreter einer Erbengemeinschaft teil, welcher das Grundstück zwischen Pestalozzi- und Auwiesenstrasse gehört. Wenn Schalch und seine Frau aber dereinst die Arbeit mit den Tieren reduzieren wollen, dann gibt es nun einen Plan B für das Land.