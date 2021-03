Verhüllungsverbot in Winterthur – Spidey beugt sich dem Burkaverbot Das Verhüllungsverbot stellt den Spiderman von Winterthur vor ein Dilemma: Er muss entscheiden, ob er aufhört oder die Maske fallen lässt. Die SVP glaubt in seinem Fall an eine Ausnahme. Delia Bachmann

Mit seiner Verkleidung verstösst der «Spidey vo Winti» gegen das neue Verhüllungsverbot in der Verfassung. Foto: PD

Der «Spidey vo Winti» hat längst den Status eines Stadtoriginals. Man trifft ihn in der Marktgasse, in den sozialen Medien, an Kindergeburtstagen und überall, wo etwas los ist in der Stadt. Seine Geschichte beginnt vor knapp zwei Jahren. Damals war er einfach nur ein Fan, der sich für die Premiere von «Spider-Man 2» ein Kostüm kaufte und dieses an der Frackwoche ein erstes Mal ausführte.

Wer hinter der Maske steckt, wissen bis heute nur seine Liebsten und die Polizei: «Sie machten draussen eine Personenkontrolle und baten mich, mein Gesicht zu zeigen.» Wie sein Vorbild im Film will der Spiderman von Winterthur unerkannt bleiben. Das war bis zu diesem Sonntag auch kein Problem. Nun aber könnte das Ja zum Verhüllungsverbot dem Hobby des 25-Jährigen ein Ende bereiten.