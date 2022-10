Burkaverbot in Winterthur – Spidey darf die Maske wohl anbehalten Nach dem Ja zum Verhüllungsverbot dachte der Spiderman von Winterthur ans Aufhören. Nun legt der Bundesrat ein Gesetz mit vielen Ausnahmen vor – eine explizit für Comichelden. Delia Bachmann

Spidey auf der Storchenbrücke: Gemäss dem aktuellen Gesetzesentwurf darf er auch dann maskiert durch die Stadt streifen, wenn das Verhüllungsverbot in Kraft tritt. Foto: Lea Grossglausser / LG visual

Der «Spidey vo Winti» ist nun schon seit über drei Jahren in der Stadt unterwegs. Mit seinen Posen und seiner fröhlichen Art kommt der junge Mann, der sich ursprünglich für eine Filmpremiere als Spiderman verkleidete, nicht nur bei den Kindern gut an. Die Kunstfigur hatte längst den Status eines Stadtoriginals, als sich eine Mehrheit der Schweiz im März 2021 für das Verhüllungsverbot aussprach. In Winterthur allein hatte die Vorlage keine Chance gehabt – 60 Prozent legten ein Nein in die Urne.