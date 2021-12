Covid-Fälle bei Winterthur und Olten – Spiel des EHCW gegen Sierre abgesagt Beim EHC Winterthur sind vier Teammitglieder positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Heimspiel vom Dienstag gegen Sierre wurde deshalb verschoben. Urs Kindhauser

Die Partie zwischen dem EHC Winterthur und dem HC Sierre wurde verschoben. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur hätte ein reich befrachtetes Festtagsprogramm gehabt mit Spielen gegen Sierre und gegen die GCK Lions vor dem Jahreswechsel und gegen La Chaux-de-Fonds, Olten und die Ticino Rockets unmittelbar danach. Zumindest das für Dienstag geplante Heimspiel gegen Sierre aber findet nicht statt, wie der Club in einer Medienmitteilung verlauten liess. Denn vier Teammitglieder des EHCW wurden positiv auf Covid-19 getestet. Sechs weitere Spieler klagten über Krankheitssymptome und wurden am Montag ebenso getestet wie das ganze restliche Team sowie die Betreuer und Trainer. Die entsprechenden Resultate werden am Dienstag erwartet.

Der EHCW befindet sich deshalb in Quarantäne. Ob weitere Partien verschoben werden müssen, insbesondere der Match vom Donnerstag in Küsnacht gegen die GCK Lions, wird sich noch weisen. Wie die Winterthurer ist auch der EHC Olten von Covid-Fällen betroffen und in Quarantäne. Die Partie zwischen Olten und den Ticino Rockets vom Dienstag wurde ebenfalls verschoben. Wann die abgesagten Spiele nachgeholt werden, ist noch nicht entschieden.

Im Sommer war der EHCW als eines der schweizweit ersten Teams durchgeimpft. Der Club vermeldete das schon vor dem ersten Testspiel in der Zielbau-Arena Ende Oktober. In Quarantäne waren die Winterthurer – wie alle anderen Teams auch, in der letzten Saison. Im Oktober 2020 mussten drei Spiele verschoben werden.

Henauer übersteht letzten Cut

Ohnehin hätte der EHCW auf Andri Henauer verzichten müssen. Der 19-jährige Goalie, der vom SC Bern ausgeliehen ist, darf mit der U20-Nationalmannschaft die WM in Kanada bestreiten. Henauer wurde nicht zuletzt aufgrund seiner guten Leistungen beim EHCW als vierter Torhüter für die Vorbereitung nach Kanada mitgenommen, weil Lucas Rötheli vom EV Zug wegen einer Gehirnerschütterung ausfiel. Ein weiterer Konkurrent, Noah Patenaude (Saint John Sea Dogs/CAN), überstand den letzten Kaderschnitt nicht, weil er leicht angeschlagen ist.

