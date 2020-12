Zu viel Schnee auf der Schützenwiese – Spiel zwischen dem FC Winterthur und Chiasso verschoben Zweimal wurde das Spiel gegen den FC Chiasso bereits verschoben, nun folgt die dritte Verschiebung. Auf der Schützenwiese liegt zu viel Schnee.

Schnee auf der Schützi – das Spiel gegen Chiasso findet nicht statt. Foto: Heinz Diener

«Aller guten Dinge sind drei, dachten wir nach den zwei Corona-bedingten Spielverschiebungen gegen Chiasso», schreibt der FC Winterthur am Dienstagmorgen früh unter ein kurzes Video auf Instagram. Denn das Heimspiel gegen den FC Chiasso wurde Corona-bedingt bereits zweimal verschoben. Die Teams hätten bereits am 24. Oktober und am 11. November gegeneinander spielen sollen. Je einmal war ein Team in Quarantäne, erst traf es den FCW im November dann die Tessiner. Nun ist auch der dritte Termin nur noch hinfällig.

Der Grund ist für einmal nicht Corona, sondern ein ganz traditioneller: das Wetter oder genauer der Schnee. Auf der Schützenwiese liegt eine geschlossene Schneedecke, so kann nicht Fussball gespielt werden. Auf der Website der Liga wurde die Spielverschiebung nun auch offiziell kommuniziert.

Das Spiel soll neu am Mittwoch um 19 Uhr stattfinden. Zudem wurde das Spiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Thun um einen Tag von Freitag auf Samstag verschoben.

gvb