Anpassung im Regionalfussball – Spieleraustausch wird wieder eingeschränkt Im Gebiet des Fussballverbandes der Region Zürich darf bei einem erneuten Unterbruch der Meisterschaft kein unlimitierter Spieleraustausch mehr stattfinden. Markus Wyss



Letzte Saison durften höherklassige Spieler selbst in der entscheidenden Phase im tiefer klassierten Team des eigenen Vereins aushelfen. Das ist nun nicht mehr möglich. Christian Merz

Im Regionalfussball musste vergangene Saison die Meisterschaft wegen Corona zwischen Ende Oktober 2020 und Juni 2021 unterbrochen werden. Deshalb konnten bis zum Schluss der Meisterschaft alle Teams nur die Hälfte ihrer vorgesehenen Partien, die Vorrunde, austragen. Die noch fehlenden Vorrundenspiele fanden dabei im Juni statt.

In der entscheidenden Meisterschaftsphase im Juni konnten die Vereine beliebig viele Spieler innerhalb ihres Clubs in jeder beliebigen Mannschaft einsetzen. Das hatte zur Folge, dass in der 4. oder 5. Liga in noch entscheidenden Partien plötzlich zahlreiche Zweitliga-Spieler des gleichen Vereins aushalfen, weil es der Zweitliga-Mannschaft in dieser Phase der Saison sportlich um nichts mehr ging.