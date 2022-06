Mountainbike in Winterthur – Spielerisch zum Bunny Hop Die Academy, eine Untersektion des Radfahrervereins Winterthur, erfreut sich grosser Beliebtheit. Ein Augenschein beim Training. Roger Metzger

Steter Zuwachs: Rund 80 Kinder gehören der RV Winterthur Academy an. Foto: Roger Metzger

Wenn es jeweils am Montagabend in den Wäldern in und um Winterthur herum von mehrheitlich roten Trikots wimmelt, sind es nicht Junioren des FC Winterthur bei einem Waldlauf. Dann handelt es sich um Kinder der RV Winterthur MTB Academy sowie Rookies und Race Team. Bis zu 80 radsportbegeisterte Kinder und Jugendliche erlernen dabei das ABC des Bikens sowie Grundlagen des Rennsports.