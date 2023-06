Einweihung in Turbenthal – Spielplatz, Bar und Pergola – das alles bietet der neue Kirchenpark Gut eine halbe Million Franken hat der neue Park vor der Kirche gekostet. Dieses Wochenende wird er mit einem Fest eingeweiht. Bettina Schnider

Genügend Platz zum Spielen und Verweilen: Der neue Kirchenpark soll zum Treffpunkt werden. Foto: Bettina Schnider

Es ist laut. Der Lärm von der Tösstalstrasse dringt auch in den Park vor der reformierten Kirche in Turbenthal. Die Anwesenden hier scheint das nicht zu stören. Kinder klettern auf die neuen Gerüste und spielen im Sandkasten mit Wasser. Erwachsene haben es sich neben der Schaukel gemütlich gemacht und sitzen im Schatten. Gut ein Jahr nachdem die Kirchgemeindeversammlung die Ausgaben von rund einer halben Million Franken bewilligt hatte, steht der neue Kirchenpark. Das Ziel der reformierten Kirchgemeinde Turbenthal-Wila ist es, dass dieser ein neuer Treffpunkt in Turbenthal wird. Und das hat der neue Park zu bieten: