Repair-Café in Aadorf – Spielzeug flicken lassen statt wegwerfen Kleider, Toaster oder Möbel: Diesen Samstag kann man in Aadorf fast alles flicken lassen. Nicole Döbeli

Fachkundige Reparateurinnen und Reparateure stehen mit ihrem Know-how zur Verfügung. Foto: PD

Am Samstag, 8. Januar, findet von 10 bis 14 Uhr wieder ein Repair-Café im Kultur- und Gemeindezentrum Aadorf statt. Reparateurinnen und Reparateure stehen ehrenamtlich bereit, um mit ihrem Wissen und Werkzeug alten Dingen neues Leben einzuhauchen.

Ob Toaster, Kleidung, kleine Möbel, Spielzeug, Velos oder Modeschmuck – fast alles, was defekt ist, kann im Repair-Café Aadorf repariert werden. Es gibt Posten für Elektronik, Schreinerei, Textilien, Velo, Schmuck und Dekoartikel. Ziel des Cafés sei es, die Kultur des Reparierens wieder aufleben zu lassen und so konkret gegen den Ressourcenverschleiss, die Wegwerfwirtschaft und die wachsenden Abfallberge vorzugehen, teilt die Gemeinde Aadorf mit.

Gängige Ersatzteile können zu Selbstkostenpreisen vor Ort gekauft werden oder werden idealerweise im Voraus besorgt (Batterien, Lade- und Stromkabel sollten mitgebracht werden). Neben Reparaturen gibt es auch tatsächlich Kaffee und Kuchen im Café. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung für Konsumentenschutz und der Energiestadt Aadorf.

Es gilt 2-G und Maskenpflicht. Defekte Gegenstände können aber auch ohne Zertifikat am Eingang abgegeben und später wieder abgeholt werden. Weitere Informationen sind unter www.repair-cafe.ch oder in der öffentlichen Gruppe «Repair-Café» in der Crossiety-App zu finden.

