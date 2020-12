Zürcher Spitäler am Limit – Spital Bülach: Verschobene «Eingriffe werden teilweise zu Notfällen» Ein Schreiben aus dem Unterländer Krankenhaus zeigt, wie angespannt die Lage aktuell zu sein scheint. Patrice Siegrist , Hélène Arnet

Deutliche Worte aus dem Spital Bülach: In einem Bulletin schreibt das Spital, dass im Notfall triagiert werden müsse. Foto: Sibylle Meier

In einem Bulletin zeichnet das Spital Bülach ein dramatisches Bild. «Aktuell verschärft sich die Lage im Kanton Zürich und im Spital Bülach», heisst es im Schreiben vom Freitag, das auf Twitter veröffentlicht wurde. In sechs Punkten listet das Spital auf, was das konkret bedeutet:

1. Verschobene elektive Eingriffe würden teilweise zu Notfällen und könnten nun nicht weiter hinausgezögert werden.

2. Weil es an Kapazitäten auf der Intensivpflegestation (IPS) fehle, könnten einige grosse Eingriffe nicht durchgeführt werden. Dies trotz hoher Dringlichkeit. Eine Übernahme durch andere Spitäler sei nicht möglich.