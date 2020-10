Corona-Patienten im Kantonsspital Winterthur – Spitalbetten füllen sich immer schneller mit Covid-Patienten Die Zahl der Personen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Kantonsspital Winterthur behandelt werden müssen, hat sich innert 10 Tagen fast vervierfacht. Thomas Münzel

Der Corona-Trakt im Kantonsspital ist schon fast wieder so gut ausgelastet wie im vergangenen Frühling. Foto: Madeleine Schoder

In den letzten Tagen ging alles sehr schnell. Bereits am 20. Oktober waren die Auswirkungen der zweiten Corona-Welle am Kantonsspital Winterthur gut spürbar. Damals verzeichnete das Spital 8 Personen, die wegen dem Coronavirus ernsthaft erkrankt waren und deshalb stationär betreut werden mussten. Zehn Tage später, am vergangenen Freitag, waren nun bereits 30 Spitalbetten mit Covid-Patienten belegt. Viele dieser Patienten haben eine beidseitige Lungenentzündung. Sie brauchen oft zusätzlich Sauerstoff und müssen sehr eng überwacht werden. 4 Patienten befanden sich am Freitag auf der Intensivstation. Ob diese Personen künstlich beatmet werden müssen, ist derzeit nicht bekannt.