Desaströser FCSG – St. Gallen mit Rückschlag im Meisterrennen, FCB wieder dabei Die Ostschweizer verlieren gegen Basel 0:5 und ermöglichen so den Young Boys, mit einem Sieg gegen Xamax weiter davonzuziehen. Eric Belot

Einen Aufreger gab es am Mittwochabend schon vor der Partie zwischen St. Gallen und Basel. Nach Corona-Fällen beim FCZ, Xamax und GC wurde auch beim FCB ein Spieler positiv getestet. Der Betroffene habe zuletzt nicht im Aufgebot gestanden, habe aber mit der Mannschaft trainiert, wie Trainer Koller vor der Partie bestätigte. Der Spieler ist in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst in Quarantäne geschickt worden.

Dem FCB schien die Aufregung nichts auszumachen. Nach drei Minuten passte Frei steil auf Ademi, der den gesperrten Cabral vertrat - und zur Führung traf. Nur eine Minute später konnte St. Gallens Fazliji nichts gegen Widmer ausrichten, der bediente Campo - 2:0. Basel zog sich schon im Verlauf des ersten Durchgangs weit zurück, St. Gallen nutzte die Räume. Ein Tor von Itten wurde wegen Abseits annulliert (zurecht), eine Aktion Alderetes gegen Guillemenot im Strafraum blieb ohne Folgen (zu Unrecht).

Die Basler gehen dank Campo schon in der 5. Minute 2:0 in Führung. (Video: SRF)

Basel gnadenlos effizient

Nach der Pause kämpften die St. Galler im aufkommenden Regen um den Anschluss. Basel blieb weitgehend passiv, konterte aber clever: Der zweite Treffer von Ademi zum 3:0 entschied das Spiel, Stocker und van Wolfswinkel erhöhten noch auf 5:0. Durch die St. Galler Niederlage hat YB am Donnerstag gegen Xamax die Chance, auf fünf Punkte davonzuziehen - und könnte bei einem erneuten Punktverlust St. Gallens in Zürich am Samstag mit einem weiteren Erfolg gegen Luzern am Sonntag schon als Meister feststehen. (mrm)

St. Gallen – Basel 0:5 (0:2)

kybunpark, 1000 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 4. Ademi (Frei) 0:1. 5. Campo (Widmer) 0:2. 57. Ademi (Campo) 0:3. 84. Stocker (Van Wolfswinkel) 0:4. 87. Van Wolfswinkel (Frei) 0:5.

St. Gallen: Zigi; Hefti (74. Kräuchi), Stergiou, Fazliji, Muheim (83. Muheim); Quintilla (74. Staubli); Görtler (74. Ribeiro), Guillemenot, Ruiz (54. Bakayoko); Demirovic, Itten.

Basel: Omlin (76. Nikolic); Widmer, Cömert, Alderete (86. Isufi), Van der Werff; Xhaka, Frei; Stocker (86. Ramires), Campo, Pululu (76. Tushi); Ademi (76. van Wolfswinkel).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Gonzalez, Babic (verletzt), Alves, Vilotic, Costanzo, Ajeti, Solimando, Nuhu, Strübi, Lüchinger, Abaz (nicht im Aufgebot. Basel ohne Cabral (gesperrt), Zuffi, Oberlin, Riveros, Petretta (verletzt), Bunjaku, Pukaj (nicht im Aufgebot). - Verwarnungen: 7. Görtler, 34. Widmer, 62. Demirovic, 65. Itten, 69. Ademi (Foul).

Tabelle:

1. Young Boys 32/64. 2. St. Gallen 33/62. 3. Basel 33/59. 4. Servette 33/46. 5. Zürich 32/42. 6. Luzern 33/42. 7. Lugano 33/40. 8. Thun 33/35. 9. Sion 32/32. 10. Neuchâtel Xamax FCS 32/27.

