Erstes Duell an den EVZ

Das gestrige Duell der zwei ganz grossen Titelfavoriten entschied der EV Zug mit 3:6 für sich. Es war eine alles in allem sehr spezielle Partie, nicht nur wegen den satten neun Kisten. Die ersten fünf Tore fielen nicht bei 5-gegen-5, sondern zuerst viermal im Powerplay und dann Hollenstein per Penalty zum zwischenzeitlichen 2:3. Die Zürcher kamen sogar bis auf 3:3 heran, doch die Gäste buchten in den letzten elf Minuten noch drei Tore. Mitbeteiligt an diesem Schlussfurioso war auf Seiten der Zuger auch ein gewisser Jérôme Bachofner aus Dübendorf, der gegen seinen Ex-Verein sein erstes Saisontor. Ausserdem gelangen überhaupt die ersten Ausländertore beim EVZ - Kovar traf zum 0:1 und 0:2.