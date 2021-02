Match auf der Schützi abgesagt – Spitzenspiel zwischen FCW und GC fällt ins Wasser Eine Überraschung ist das nicht mehr: Der FC Winterthur und die Grasshoppers können am Dienstag ihr Derby auf der Schützenwiese nicht austragen.

Schnee und Regen haben dem Rasen auf der Schützenwiese zugesetzt. Madeleine Schoder/Tamedia

Es zeichnete sich schon am Montag ab. Seit Dienstagmittag besteht nun Gewissheit: Das Spitzenspiel der Challenge League zwischen dem FCW, dem Tabellenvierten, und Leader GC kann an diesem Abend nicht ausgetragen werden. Denn auf der Schützenwiese liegt wegen des Dauerregens und der Schneeschmelze zu viel Wasser. Der Boden ist zu durchnässt, tief und weich. Dies ergab am Dienstag die zweite Inspektion vor Ort; die erste war tags zuvor durchgeführt worden.

Das Derby muss neu angesetzt werden. Wann es stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest.

ust