Athletissima: Kambundji bei Comeback 8., Joseph erneut Zweiter

1500 m: Ingebrigtsen zu dominant

In Oslo war er Europarekord gelaufen, nun schien sich Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen auf den Sieg zu konzentrieren. Wie immer lief er sein Rennen an der Spitze - gefolgt vom Äthiopier Lamecha Girma. In 3:28,72 gewann der Norweger einmal mehr, Girma gelang in 3:29,51 ein Landesrekord. Tom Elmer, der die WM-Qualifikationsmarke von 3:34 anvisierte, wurde in 3:36,54 Zehnter. Er blieb damit eine Sekunde über seiner Bestzeit. (mos)

100 m Hürden: Ditaji Kambundjis mit einer Steigerung

Am Samstag in Polen eine Disqualifikation, am Dienstag in Ostrava 12,99, und jetzt sprintete EM-Bronzegewinnerin Ditaji Kambundji in 12,83 auf Rang 5 über 100 m Hürden. Die 21-Jährige hätte noch schneller sein können, touchierte jedoch die letzte Hürde und war dennoch zufrieden. «Ich bin froh, habe ich mich steigern können, die letzten beiden Rennen waren nicht einfach», sagte sie und fügte an, sie sei froh, habe sie nun ihre Form zeigen können. Jetzt gehe es wieder ins Training zurück, um an den Defiziten zu arbeiten. Im hochklassigen Feld war Olympiasiegerin Jasmin Camacho-Quinn (PUR) in 12,40 Sekunden die Schnellste, sie distanzierte Weltrekordhalterin Tobi Amusan aus Nigeria um sieben Hundertstel. (mos)

5000 m: Ein entfesseltes Duo und ein enttäuschter Raess

Das 5000-m-Rennen in Oslo jüngst war ein fantastisches gewesen mit zwei Siegern in 12:41,73 Minuten, dasjenige von Lausanne übertraf es dennoch: Der Äthiopier Aregawi und Olympiasieger und Weltmeister Cheptegei aus Uganda machten es mit ihrem Duell auf der letzten Runde zum Highlight des Abends. Und Cheptegei, der nächste Saison auf die Strasse wechseln will, hatte das Nachsehen gegen einen inwiderstehlich sprintenden Aregawi. Dieser siegte in der Jahresbestzeit von 12:40,45 und distanzierte seinen Direktgegner noch um über eine Sekunde. Jonas Raess, der sich viel vorgenommen hatte und in der Form schien, den Schweizer Rekord von Markus Ryffel (13:07,54) aus dem Jahr 1984 zu unterbieten, enttäuschte letztlich sich selber am meisten. In 13:22,53 wurde er Elfter und sagte hernach: «Ich wollte ganz klar mehr zeigen vor dem eigenen Publikum. Bis Kilometer zwei fühlte ich mich gut, als das Licht, das die Pace für den Schweizer Rekord markiert, vorbeiging, konnte ich nicht mehr reagieren.»

Jonas Raess hat sich über 5000 Meter mehr erhofft. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

100 m Frauen: Mujinga Kambundji: «Keine Katastrophe»

Obwohl sie letztlich in 11,41 Sekunden nur Achte wurde, gab sich Mujinga Kambundji bei ihrem verletzungsbedingt verspäteten Saisoneinstieg über 100 m erstaunt. Sie sagte nach dem Rennen: «Ich war überrascht, wie gut mir die erste Hälfte gelang.» Auf der zweiten schien ihr die Kraft auszugehen, was sie bestätigte: «Hinten hinaus fehlte es dann an den Trainings. Ich habe den Fuss schon gespürt, ganz schmerzfrei bin ich noch nicht.» Kambundji ist zuversichtlich für die kommenden Wochen: «Es kann gut kommen, das Rennen war keine Katastrophe, auch wenn es nicht so gut ausgesehen hat.» Es siegte die Jahresschnellste Marie-Josée Ta Lou in 10,88 vor der Britin Daryll Neita (11,07) und Europameisterin Gina Lückenkemper (11,17). (mos)

110 m Hürden: Joseph verpasst ersten Sieg knapp

Jason Joseph ist nach dem Rennen ehrlich. Gegenüber SRF sagt er: «Schade! Heute ist es nicht so super gelaufen.» Nach einem Fehlstart mit Disqualifikation kam Joseph beim zweiten Start besser aus den Blöcken als das erste Mal, nur: Der Japaner Shunsuke Izumyia war ihm schon bei der ersten Hürde einen Meter voraus. Im Ziel dann trennte die beiden nur noch eine Hundertstel - zuungunsten von Joseph. Izumyia siegt in 13,22 Sekunden bei leichtem Gegenwind, und der 24-jährige Basler war ein nächstes Mal Zweiter. Er sagt danach: «Die ersten beiden Hürden waren nicht schlecht, aber ich war nicht ganz im Rennen und mit den Gedanken sonstwo.» Die Japaner haben derzeit gleich fünf hervorragende Hürdensprinter, die alle unter 13,30 laufen können, Izumyia ist der Stärkste mit einer Bestzeit von 13,04 Sekunden. (mos)

800 m Frauen: Werro mutig und wieder unter zwei Minuten

Die Überraschung gelingt der Kenianerin Mary Moraa: Auf der letzten Geraden lässt sie die Jahresbeste Keely Hodgkinson einfach stehen und siegt in 1:57,43. Die Britin, bislang dominant, büsst fast eine Sekunde ein. Die beiden Schweizerinnen, mit grossen Erwartungen da, laufen völlig unterschiedlich: Audrey Werro, die 19-Jährige, hält mutig an der Spitze mit, bis ihr die Kräfte auf den letzten 100 Metern ausgehen. Dennoch: Sie bleibt in 1:59,71 erneut unter zwei Minuten und nur 18 Hundertstel über ihrem Bestwert. Als Sechste ist sie gleich vor Lore Hoffmann klassiert, die ihr Rennen wie fast immer vom Ende des Feldes lanciert, aber in 2:00,49 keineswegs zufrieden ist. Ihre Erkenntnis: zu spät nach vorne gedrungen. (mos)

Audrey Werro (3.v.l.) und Lore Hoffmann (4.v.l.) klassieren sich als 6. und 7. über 800 Meter. Foto: Jean-Guy Python (freshfocus)

400 m Männer: Spitz wird bester Schweizer

Drei Schweizer bestritten die 400 m – die ein Ergänzungsrennen waren und nicht in die Diamond-League-Wertung einfliessen. Und EM-Silbergewinner Ricky Petrucciani (46,38 Sekunden) musste sich erneut vom Adliswiler Lionel Spitz schlagen lassen, der in 45,92 Dritter wurde. Der Romand Charles Devantay 46,77 wurde Achter, den Sieg sicherte sich Leungo Scotch aus Botswana (44,94). (mos)

1500 m Rollstuhl: Hug sorgt für ersten Schweizer Sieg

Weltrekordhalter Marcel Hug lancierte in der Lausanner Pontaise mit seinem Sieg über 1500 m die Athletissima ideal - an einem Abend mit angenehmen 18 Grad und: glücklicherweise ohne Regen. Hug siegte in 3:09,79 Minuten, auf der letzten Runde überholte er den führenden Briten Danny Sidbury und distanzierte ihn um 39 Hundertstel. (mos)