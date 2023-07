Formel 1: Sieger Verstappen sehr hart bedrängt

Er schnuppert lange an der Sensation, fährt mit seinem Haas in diesem Sprintrennen von Österreich auf Rang 2. Dann ereilt Nico Hülkenberg das gleiche Schicksal wie zuletzt in Kanada: Er wird durchgereicht.

Doch an Mut mangelt es seinem Rennstall offensichtlich nicht. Obwohl die Strecke noch immer nass ist und kein anderer Pilot des Spitzenfeldes auf Trockenreifen wechselt, macht Hülkenberg, mittlerweile auf Platz 5 liegend, genau das. Er ist dann auch deutlich schneller als die Fahrer auf den Intermediate-, sprich Halbregenreifen, fährt die schnellste Runde und schafft eine Aufholjagd bis auf Rang 6. Dank der drei Punkte des Deutschen zieht das Haas-Team in der Konstreurswertung auch an Alfa Romeo vorbei, das leer ausgeht. Den ganz grossen Coup aber verpasst Hülkenberg, der sein 190. Formel-1-Wochenende erlebt und noch nie, weder in einem Grand Prix noch in einem Sprint, auf dem Podest stand, was Rekord ist.

Rekorde der anderen Art jagt derweil Max Verstappen. Der Niederländer ist auch an diesem Samstag der Schnellste, muss sich den Sieg aber härter erkämpfen als auch schon in dieser Saison. Gleich nach dem Start gibt sich Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez aufmüpfig, überholt den WM-Leader, drängt ihn dann sogar auf die Wiese – entsprechend fallen Verstappens Kommentare via Funk aus. Einen Doppelerfolg für die Dominatoren gibt es gleichwohl, Carlos Sainz wird im Ferrari Dritter.

Behauptete sich erneut erfolgreich gegen die Konkurrenz: Max Verstappen im Red Bull gegen Nico Hülkenberg im Haas (l.) und Teamkollege Sergio Pérez (r.). Foto: Getty Images

Der Samstag wird überschattet von einer Meldung aus Spa-Francorchamps. Dort kam es bei einem Rennen der europäischen Formula Regional zu einem Massencrash, der den 18-jährigen Niederländer Dilano van ’t Hoff das Leben kostete. Aus der ganzen Formel 1 gab es Beileidsbekundungen. Vor knapp vier Jahren war an derselben Stelle ausgangs der Eau-Rouge-Kurve und nach einem praktisch identischen Unfall der französische Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert verstorben. (rha)